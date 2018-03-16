مختص: 3 طرق للقبض على أصحاب المقاطع المخالفة خلال 24 ساعة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

#تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين.. ومغردون: الصلاة قُرة أعيننا.. أين أنتم من البطالة والإسكان؟

#تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين.. ومغردون: الصلاة قُرة أعيننا.. أين أنتم من البطالة والإسكان؟

«التعليم»: 39% من المدارس الحكومية تضم أقل من 100 طالب

«التعليم»: 39% من المدارس الحكومية تضم أقل من 100 طالب

«العصيمي» يكشف عن تاريخ عودة منسوبي التعليم للمدارس بعد الإجازة الصيفية

«العصيمي» يكشف عن تاريخ عودة منسوبي التعليم للمدارس بعد الإجازة الصيفية

مقطع صوتي.. فرحة «حميدان التركي» بزيارة ابنتيه لسجنه في أمريكا

مقطع صوتي.. فرحة «حميدان التركي» بزيارة ابنتيه لسجنه في أمريكا

مختص: 3 طرق للقبض على أصحاب المقاطع المخالفة خلال 24 ساعة

مختص: 3 طرق للقبض على أصحاب المقاطع المخالفة خلال 24 ساعة
Hands of hacker
0

تواصل – الرياض:

حذر الخبير القانوني المختص في الجرائم المعلوماتية، خالد الشهراني، من إعادة تغريد المقاطع المخالفة التي تحتوي على إساءة، كونها تدخل الشخص ضمن المتهمين في ارتكاب جرائم معلوماتية وتتفاوت عقوبتها بين السجن حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، وسرد كذلك 3 طرق رئيسة تمكن الجهات المختصة من القبض على أصحاب تلك المقاطع في فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن هناك 3 أطراف يمكن أن يتورطوا قانونيا في نشر المقاطع المخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهم مصور المقطع، والشخص المتورط في المخالفة، ومن أعاد نشر وتداول المقطع.

وأشار إلى أن هناك 3 طرق يتم من خلالها التوصل لأصحاب مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة في مدة زمنية قصيرة معظمها لا تتجاوز 48 ساعة من نشر المقطع وذلك من خلال أرقام الهواتف، ومعرفات وسائل التواصل الاجتماعي، والتتبع الإلكتروني ويتم عن طريقهم الوصول لجميع الأشخاص.

وتابع أن الشخص الذي ينشر المقطع الأساسي يعتبر هو الخيط الأول للوصول للأشخاص المتورطين، حيث إنه عن طريق مراقبة وإحضار مصور الحادثة وناشرها يتم إحضار باقي المتورطين، ويتم ذلك عن طريق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعن طريق الأمن الإلكتروني وإدارة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام، وفقا لـ”الوطن”.

وأضاف الشهراني، أن الأشخاص الذين نشروا المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي يسري عليهم ما يسري على المتهم لأنهم نشروا مواد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية ضمن المادة الثالثة بالنظام التي تنص على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بما فيها قضايا الابتزاز، والتشهير.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع من ارتكب مخالفة نظامية كمتهم أول وبقية الأشخاص من مصورين وناشرين كمتهمين آخرين، ويتم التعامل مع كل متهم حسب نوع المخالفة المرتكبة أو الإساءة، حيث إن تداول المقطع وعمل إعادة تغريد له يعتبر تأييدا ومساهمة في النشر، ويحق للمتضرر رفع قضايا على جميع من ساهم في نشر المقطع، ويتم استدعاء المتورطين وإحالتهم للنيابة. وأضاف أن العقوبات تكون على حسب نوع الجريمة المرتكبة وتتراوح بين سجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قناة روسية تبث مقاطع من لعبة فيديو شهيرة باعتبارها الحرب في سوريا

قناة روسية تبث مقاطع من لعبة فيديو شهيرة باعتبارها الحرب في سوريا

استشاري: الحقن الأوكرانية لعلاج السكري خدعة.. وتضر بالمرضى

استشاري: الحقن الأوكرانية لعلاج السكري خدعة.. وتضر بالمرضى

بالفيديو.. دماء الروهنجيا تخضب جذوع الأشجار بعد نحر العشرات

بالفيديو.. دماء الروهنجيا تخضب جذوع الأشجار بعد نحر العشرات

«الصن البريطانية»: موظفو الأمم المتحدة ارتكبوا 60 ألف جريمة اغتصاب

«الصن البريطانية»: موظفو الأمم المتحدة ارتكبوا 60 ألف جريمة اغتصاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>