6 نصائح لتقليل خطر الإصابة بالأورام السرطانية

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ينصح خبراء الصحة باتباع نمط حياة صحي، للوقاية من الأمراض، لاسيما مكافحة نمو الأورام، لكن ما تؤكده الدراسات العلمية هو أن هذه الإجراءات رغم أهميتها، لا تضمن الوقاية بنسبة مائة بالمائة.

ويشير الأطباء إلى أنه عندما تتبع إجراءات الوقاية، فإن ما تفعله هو تغيير نسبة المخاطر، تقليلها على وجه التحديد، مع الحد من تأثير عوامل خطر معينة، وقد يكون ذلك عاملاً حاسماً في التغيير.

ويرى الأطباء المتخصصون أنه لا يمكن الوقاية من كل أنواع السرطان أو حتى وقف نموها، حتى لو اتبعت نمط العلاجات البديلة التي تعتمد على تغيير الطعام، وإجراء التمارين، وممارسة التأمل بشكل يومي. لكن إذا أردت خفض المخاطر والحد من العوامل المسببة للسرطان اتبع الآتي:

* خفض الوزن، والحد من أكل الدهون والسكريات.

* المواظبة على النشاط البدني والحركة، والأفضل أن تنخرط في أنشطة لعبة محببة إليك، أو تمارس المشي أو السباحة بانتظام.

* لا تترك نفسك فريسة للإجهاد أو لأحاسيس الذنب، واحرص على كسر دائرة الضغوط والتوتر باستمرار.

* تجنب التدخين والخمور فهي تدمر الصحة.

* احصل على ما يكفي من النوم، وتجنّب السهر لما بعد منتصف الليل لمدة 3 ليالٍ متتالية.

* تناول المزيد من الفواكه والخضروات الملونة والحبوب الكاملة.