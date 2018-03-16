التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون غربي اليمن

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اعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء مدينة المخا الساحلية غرب اليمن، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري، إن الدفاعات الجوية فجرت الصاروخ في سماء المدينة وسقطت أجزاءه في مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أي أضرار.

وفي سياق متصل، واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في مديريات الجراحي، وزبيد بجبهة الساحل الغربي، وفقا للعربية نت.

وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات قتالية للميليشيا الحوثية في مزارع بمنطقة الغوادر، في مديرية بيت الفقيه.

يأتي ذلك فيما تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية، لهجوم بحري لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الساحل الغربي، جنوب محافظة الحديدة.

وأعلن الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته مسنودة بالمقاومة “التهامية” أفشلت هجوما بحريا للميليشيا الحوثية باتجاه قرية القطابا في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح أن معارك عنيفة استمرت لساعات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل كل عناصر الميليشيا المهاجمة.