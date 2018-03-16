الإطاحة بوافدَّين يروجان العرق المسكر في منطقة المزارع بالجبيل

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تمكن فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالشرقية، من الإطاحة بوافدين كانا يروجان للعرق المسكر في منطقة المزارع بالجبيل؛ وعثر بحوزتهما على 191 قارورة من الخمور المحلية.

من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لفرع المجاهدين بالشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها، مساء اليوم الجمعة، تمكنت من القبض على شخصين من العمالة الوافدة وهما من الجنسيتَيْن الهندية والنيبالية يستقلان سيارة من نوع مازدا، وتم استيقافهما، وبعد تفتيش السيارة وُجد عدد 191 قارورة من العرق المسكر، وبعد استجوابهما أفادا بأنهما يقومان بترويجها في منطقة المزارع بمحافظة الجبيل، وتم تسليمهما والمضبوطات إلى شرطة الجبيل.

وأكد “المبارك” أن رجال إدارة المجاهدين باقون على اتباع توجيهات ولاة أمرنا والسير عليها ومكافحة المفسدين ممن دأبوا على نفث السموم، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن الغالي.