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«حدود المدينة» يخلي راكباً على متن سفينة في عرض البحر (صور)

«حدود المدينة» يخلي راكباً على متن سفينة في عرض البحر (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من إخلاء أحد الركاب على متن سفينة في عرض البحر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي، بأنّه في إطار تنفيذ مهام المملكة بالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام ١٩٧٩م، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة، يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٦ / ١٤٣٩هـ، من إخلاء أحد الركاب (هندي الجنسية)، من سفينة (بنمية) أثناء إبحارها بمياه البحر الأحمر المقابلة لحدود مسؤوليات محافظة ينبع، قادمة من ميناء بورسعيد والذي كان يعاني من حالة إعياء شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وأضاف أن “مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة التابع لحرس الحدود بجدة تلقى بلاغاً مفاده وجود حالة مرضية لأحد ركاب السفينة (ultimate Freedom) حاملة علم (بنما)، لشخص هندي الجنسية يبلغ من العمر (٢٥) عاماً.

وتابع متحدث حرس الحدود أنه على الفور قام المركز بتحديد موقع السفينة، والتي اتضح أنها على مسافة (٧ أميال بحرية) من منطقة الإرشاد الشمالي بينبع، حيث تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وربط مدير الطوارئ بصحة محافظة جدة من قبل مركز التنسيق بجدة JMRCC مع المختصين بالسفينة هاتفياً لتزويدهم بالإرشادات الطبية اللازمة لحين إخلاء المريض.

وتابع الحربي أنه في الوقت نفسه، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة وطاقم طبي من الشؤون الطبية التابعة لحرس الحدود للانتقال لموقع الحدث ومباشرة الحالة في عرض البحر.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنه “تم بحمد الله إخلاء المريض إلى الرصيف البحري بمركز الشرم التابع لقيادة حرس الحدود بالمدينة المنورة بعد تقديم الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة للحالة، ونقله مباشرة إلى مستشفى الأنصاري عبر سيارة الإسعاف التابعة للشؤون الطبية لحرس الحدود لتلقي العلاج اللازم”.

وأكد المتحدث الرسمي مغادرة البحار الهندي المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وتماثله للشفاء وإنهاء إجراءات المغادرة من قبل جوازات ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد”.

 

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