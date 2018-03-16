لأول مرة عالمياً.. تسجيل الصوت المرعب للرعد البركاني (فيديو)

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لأول مرة في العالم، تمكن باحثون من تسجيل الصوت المرعب للرعد البركاني، اعتماداً على ظاهرة الرعد والبرق الناشئة عن ثوران بركان، حيث تم إنشاء الرعد بواسطة الصواعق في أعمدة الرماد التي أُطلقت من بركان Bogoslof في جزر ألوشيان.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو التصريف الدراماتيكي القوي للطاقة الكهربائية، التي نشأت في سحب الرماد، وكان الباحثون قد تمكنوا في الماضي، من التقاط صور البرق البركاني، ولكن الرعد البركاني كان بعيد المنال؛ لأنه من الصعب جداً التمييز بين أصوات “قرقعة” البراكين الخاصة.

واستخدم الباحثون في الدراسة الجديدة ميكروفونات موجودة في جزيرة مجاورة، لرسم خرائط ضوضاء بركان Bogoslof، في جزر ألوشيان في ألاسكا، وهي سلسلة تضم أكثر من 50 جزيرة بركانية في شمال المحيط الهادي.

ويقدم تحليل الرعد البركاني للباحثين طريقة للكشف عن البرق البركاني، وربما طريقة لتقدير حجم الرماد. ووجدوا أن شدة الرعد تتطابق مع كثافة البرق، والتي يمكن أن تساعد على معرفة مدى خطورتها، وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

واعتمد الباحثون على أجهزة استشعار زلزالية لالتقاط الحركة الأرضية قبل أو أثناء الثوران، وكذلك الميكرفونات للكشف عن أصوات الرماد الذي ينفجر في السماء، وذلك لاكتشاف ضربات الصواعق داخل عمود الرماد.