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«التعليم» تتيح لمنسوبيها التواصل مع أي مسؤول بالوزارة إلكترونياً

«التعليم» تتيح لمنسوبيها التواصل مع أي مسؤول بالوزارة إلكترونياً
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تواصل – الرياض:

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، جميع مسؤولي الجامعات وقطاعات الوزارة من تعليم عام وجامعي، بمنح جميع المستفيدين الحرية في التواصل مع أي مسؤول في الوزارة، دون «تحفظ»، وبما يضمن المحافظة على حقوقهم كمستفيدين دون أي مؤاخذة نظامية.

وأكد العيسى، على ضرورة متابعة جاهزية مراكز المستفيدين، وتفعيل خدمة تواصل الإلكترونية، لتكون هي البوابة الموحدة لكافة المستفيدين لتلقي جميع الاستفسارات وملاحظات وبلاغات الأعطال والصيانة والحوادث، إضافة إلى إرسال الشكاوى للمسؤولين.

وأوضح العيسى أن هذه الخدمة تهدف لتسهيل إرسال الشكاوى والاستفسارات للوزارة من قبل المستفيدين، دون تحميلهم عناء المراجعة للجهة المختصة؛ مما يعكس صورة حضارية للوزارة بشكل عام وللجهة المختصة بشكل خاص بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وطالب العيسى مسؤولي الوزارة في ديوان الوزارة، ومناطق المملكة ومحافظاتها التعليمية، بضرورة متابعة أداء عمل مركز رعاية المستفيدين لديهم، ومتابعة عمله وتقديم الدعم للعاملين به، بما يضمن سرعة الاستجابة لكل ما يرد من استفسارات وطلبات خلال 5 أيام عمل، فيما يتم العمل على الحالات الطارئة بما لا يزيد على ساعتين.

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