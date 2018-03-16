تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين.. ومغردون: الصلاة قُرة أعيننا.. أين أنتم من البطالة والإسكان؟

تواصل – فريق التحرير:

حالة من الجدل تزامنت مع تداول أنباء بشأن تقديم بعض أعضاء بمجلس الشورى توصية تطالب بدراسة تمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين.

ودشن مغردون وسماً بعنوان: “تأخير صلاة العشاء ساعتين”، حيث تصدر الهاشتاق الترند في المملكة، حيث انهالت آلاف التغريدات في دقائق معدودة للتعليق على الهاشتاق.

الصلاة في وقتها

وعلق محمد الإدريسي بقوله: “بعض الناس في الهاشتاق يتناقل حديث الرسول ﷺ عن تأخير الصلاة طيب هذا إذا كنت تصلي بمفردك يا عزيزي أنت الآن سوف تجبر شعباً كاملاً بتأخير الصلاة وهذا فيه مشقة لبعض الناس، الشيء الآخر لماذا لا يتناقلون حديث الرسول ﷺ عن الصلاة في وقتها؟”.

وعلقت هند بقولها: “أستغفر الله وأتوب إليه أنا بمجرد قراءتي للتعليقات جاني خوف شلون للي يكتبون وبكل برود؟ اللهم اجعل الصلاة قُرة أعيننا”.

وغرد أحمد اليامي “فجأة أخروا صلاة العشاء لا ترفعوا الأذان، لا تقفلوا وقت الصلاة، المرأة لا تحتاج إلى عباءة، ويجوا بعضهم يجيبوا فتوى لابن عثيمين كدليل صحيح، وين كانت الفتاوى هذه في الأول، ولا ابن عثيمين قام من قبره”.

أرحنا بها يا بلال

وغرد آخر بقوله: “أرحنا بها يا بلال، والرسول ما ينطق عن الهوى، والله لو يدرون ما في الصلاة من الراحة النفسية لأغلقت العيادات النفسية أبوابها”.

وقال آخر ساخراً من هذا الخبر “أيش رأيكم رمضان يصير بكرة و بعد أسبوع العيد، وهل رمضان ما ينفع شهر 9 حر، أنا أشوف نحطه في الشتاء إذا ما فيه مانع أيش رأيكم”.

وعلقت المغردة اليـَاسمين بقولها: “خلصت الأمور كلها علشان تناقشون تأخير الصلاة!! وش مشكلتكم مع الصلاة؟ كل مرة هاشتاق ضد الصلاة؟؟.

وغرد Yahia Daghass معبراً عن غضبه بتغريدة قال فيها: “و ماذا بعد !! تيار أحمق يطبل للجديد حتى لو لم يقتنع فقط لأنه مخالف للرأي الآخر .. اللهم لا تخزنا يوم الدين”.

وقالت تغريد المطيري: “حسبي الله ونعم الوكيل يعني أمور الدنيا أهم من الصلاة”.

أين أنتم من البطالة والإسكان ؟!

وغرد آخر بقوله “مجلس الشورى يترك قضايا المجتمع، وحلول البطالة والإسكان والتي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، ويلتفتون لأوقات الصلاة! عجبي.

وغرد إبراهيم دوحان قائلاً: “مجلس الشورى يقول بأنه سيدرس عدم إقفال المحلات في وقت الصلاة!! إذن فلماذا يطرحون هذا الموضوع؟؟ فعلاً شيء غريب”.

وكتب سيف تغريدة قال فيها: “يعني خلصت مواضيع مجلس الشورى وما لقوا إلا هالموضوع”.

ما كانت عبئاً ومشقة بل راحة

وغرد شايم علوش السويلم بقوله: “والله ما كانت الصلاة عبئاً ومشقة للمسلمين بل راحة، أرحنا بها يا بلال، لكنها ثقيلة على المنافقين، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر”.

وغردت رحمة الغربي بقولها: “ليست عائقاً من هو مشغول أو يحتاج لتأخير الصلاة بإمكانه هذا بشكل فردي، لماذا تأخر ما الأسباب؟

وقال آخر: “ليش طيب فكرتم بهذه الفكرة؟؟ عشان أنتو تسهرون الليل، طيب فيه ناس تبغي تصلي العشاء وتنام ٨ مو مثلكم، الناس وراءهم أشغال يبغون ينامون بدري”.

الله خلقكم في هذه لدنيا لعبادته

وغردت بنت الوادي بقولها: “أنت وإياها الله خلقكم في هذه الدنيا لعبادته لا تجي تتفلسف علينا وتناقش في الدين هذا واحد، اثنان لو أخذت شهادات العالم ولغاته جميعاً ولم تنجح في دينك فأنت صفر على الشمال،

ثلاثة. لو معك أموال الدنيا ومناصبها وأنت راسب في دينك فأنت ولا شيء، أين مكانة فرعون وأين مال قارون”.

يذكر أن نحو 25 عضواً بمجلس الشورى، تقدموا بتوصية تطالب بدراسة “تمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين (120 دقيقة) بعد أذان المغرب طوال العام”.

وفيما تبنّت لجنة “الشؤون الإسلامية والقضائية” التوصية، بات مجلس الشورى مطالباً خلال جلسته المقبلة (الثلاثاء) بحسم هذا الملف خلال الجلسة المقبلة.