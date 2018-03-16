«التعليم»: 39% من المدارس الحكومية تضم أقل من 100 طالب

تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور محمد الهران، أن هناك 9553 مدرسة حكومية يقل عدد طلابها عن 100 طالب وهذا العدد يمثل 39% من إجمالي المدارس الحكومية البالغ عددها بحوالي 24 ألف مدرسة‘‘.

وبحسب ‘‘الوطن‘‘ أوضح الهران خلال فعالية أقامتها الوزارة أخيرا أن توجيهات صدرت بالتريث في خطة الوزارة المتعلقة بضم وإقفال المدارس الصغيرة في القرى والهجر، إلى حين تحديث الضوابط المنظمة لضم وإقفال المدارس لذلك.

وأشار إلى أن الوزارة، تمكنت خلال المرحلة الأولى من خطة ضم وإقفال المدارس الصغيرة عام 1432 من إقفال 19 مدرسة، فيما جرى إقفال 76 مدرسة خلال المرحلة الثانية عام 1433، أما في المرحلة الثالثة عام 1434- 1435 فتم إقفال 177 مدرسة.