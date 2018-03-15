النقل المدرسي الخاص.. مخاطر تؤرق أولياء الأمور ومطالب بالتوطين

تواصل – الرياض:

يعاني أولياء الأمور من مشاكل النقل المدرسي الخاص وخطره على أبنائهم، حيث شكوا من تهور وإهمال بعض السائقين فضلا عن حالة الحافلات الخاصة والتي عادة ما تكون غير آمنة لنقل الطلاب.

وأعادة أولياء الأمور تداول قصة الطالب في مدينة جدة ذي الثماني السنوات، والذي توفي مختنقاً قبل عدة سنوات جراء بقائه في إحدى الحافلات المدرسية لمدة 6 ساعات، وذلك نتيجة عدم انتباه السائق له.

قضية النقل الطلابي الخاص تستلزم الوقوف عندها لعلاج السلبيات ليس من ناحية جودة الناقل فحسب، بل من عدم الانضباطية المفضية في النهاية لعدم ضمان سلامة فلذات أكباد الأسر والعائلات.

وأكد الكثير من أولياء الأمور على عدم أهلية هذه النوعية من نقل الطلاب، بل إن أكثرهم له الملاحظات على قائدي المركبات أكثر من المركبة نفسها، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن سر عدم تواجد المواطن السعودي في قيادتها بدلا من الاستهتار الواضح من قبل السائقين الوافدين الذين لا يهمهم سوى كسب المبلغ المادي مقابل نقل الطالب بأي صورة يراها وفق هواه.

وروى محمد القحطاني موقفا محزنا، حيث قال: كنت برفقة ابني وشاهدت طلابا لم يتجاوزوا العاشرة استغلوا عدم وجود السائق وقاموا بتحريك الحافلة، حيث إنها كانت في وضع التشغيل وكان السائق في بحث عن طلاب آخرين، وطرح القحطاني عدة تساؤلات عن مدى إلمام السائق بالإسعافات الأولية وهل يوجد حقيبة اسعافات أولية في الحافلة؟ وهل المركبة مؤمنة تأمينا شاملا؟ وهل السائق لديه إقامة نظامية ورخصة سارية المفعول؟ وفي حالة وجود عطل في الحافلة كيف يتم إيصال الطلاب وكذلك هل هناك طفاية حريق؟ وهل السائق سليم من الأمراض الوبائية؟.

وأضاف القحطاني: إن بعض السائقين لا يتأكدون من نزول جميع الركاب من الحافلة، كما أن كثيرا من الحافلات على قدر كبير من عدم النظافة ورقم جوال السائق غير مفعل بطريقة يستطيع من خلالها ولي الأمر التواصل مع السائق، وللأسف أن بعض الحافلات يقوم بنقل طلاب بأعمار مختلفة والوقت المستغرق لوصول الطالب إلى منزله الساعة، وكثير من الحافلات لا تتم فيها الصيانة الدورية وتفتقر لوجود الكاميرات ليستطيع من خلالها ولي الأمر الاطمئنان على ابنه ومراقبة خط سير الحافلة، وفقا لـ”اليوم”.

قال ثياب الشمراني سائق حافلة سابق: إنه اضطر لترك النقل بسبب استيلاء الأجانب على الحافلات، وعدم وجود رادع لهم، علماً بأن الأجانب من جنسيات غير عربية وبعضهم غير مسلم.

وأضاف: إن بعض الحافلات غير مرخص لها ومخالفة، والسائق ليس لديه رخصة خاصة بالنقل، مطالبا الأجهزة بممارسة دورها ممثلة في الجوازات من خلال حملات على سائقي الحافلات والتأكد من نظاميتهم، وكذلك يجب أن يضع المرور نقاط تفتيش للتأكد من قيادة الحافلة بشكل نظامي وغيرها من الأجهزة المعنية.

واعتبر الشمراني أن الأولوية في نقل الطلاب يجب أن تكون للسعوديين وأن تكون هناك آلية واضحة وضوابط واشتراطات للموافقة على نقل الطلاب، وضرب الشمراني مثالاً بالحافلات الحكومية والتي يقودها سعوديون، ويجب على القطاع الخاص أن يطبقوا نفس الأمر.

وتحدث الشمراني عن وجود عدد من السعوديين ينتظرون الفرصة وحاولوا الالتحاق بالنقل لكنهم اصطدموا برواتب ضئيلة، واقترح أن تكون للسائق نسبة ودافع إيجابي من خلال معايير تحدد مسبقاً، وراهن الشمراني على نجاحه ونجاح السعوديين وأنهم على قدر المسؤولية متى أوكلت لهم.