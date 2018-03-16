«النيابة العامة»: انقطاع الطفل عن التعليم أو التطعيمات يوجب المساءلة

تواصل- فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على ضرورة استكمال تطعيمات الطفل الصحية الواجبة، إضافة إلى مواصلة تعليمه.

وقالت في تغريدة على حسابها في «تويتر» إن عدم استكمال تطعيمات الطفل، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وكانت النيابة أكدت قبل أيام أن التقصير الواضح المتواصل في تربية الطفل ورعايته، يعتبر من الحالات التي توجب المساءلة، كما صرحت أن التقصير يعد إيذاء أو إهمالا للطفل، يوجب العقوبة، وفقا للمادة الثالثة من النظام.

فيما حذرت في وقت سابق من عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، أو التدخين أثناء وجوده، مؤكدة أن ذلك من المحظورات التي توجب المساءلة القانونية.