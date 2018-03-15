المدينة.. الدفاع المدني يُنقذ 4 مواطنين احتجزتهم سيول المهد

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هطلت على محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة أمطارا متوسطة إلى غزيرة فجر اليوم (الجمعة)، سالت على إثرها هضبة الدياحين ووادي العرج ووادي العريج.

وباشرت فرق من الدفاع المدني في المهد حالة احتجاز لأربعة مواطنين احتجزتهم سيول وادي خرجا ووادي العرج.

وقال المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: “وصلنا بلاغ عند الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم الجمعة عن احتجاز ٤ مواطنين في سيول أودية خرجا والعرج بمحافظة المهد، وتم إخراجهم من قبل فرق الدفاع المدني وجميعهم بصحة جيدة”.