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التصدع مستمر في البيت الأبيض.. «ترامب» يقرر تغيير مستشار الأمن القومي

التصدع مستمر في البيت الأبيض.. «ترامب» يقرر تغيير مستشار الأمن القومي
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تواصل – وكالات:

عقب تغيير وزير الخارجية تيلرسون، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغيير مستشاره للأمن القومي إتش.آر مكماستر، ويفكر في 5 بدائل بينهم سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة جون بولتون وكبير موظفي مجلس الأمن القومي كيث كيلوج.

وبحسب صحيفة ‘‘واشنطن بوست‘‘ كان ترامب قد أعلن بعد إقالة ريكس تيلرسون، أن تعديلاً كبيراً في أعلى مستويات الإدارة لم ينته بعد.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المتوقع الإطاحة بمكماستر بشكل فوري، وقالت ‘‘إن ترامب يرغب في أخذ ما يكفيه من الوقت لعمل التغيير لتجنب إهانة مكماستر واختيار بديل قوي بعناية‘‘.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب لم يكن على وفاق مع مكماستر على الإطلاق، وأبلغ الرئيس كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي مؤخراً بأنه يرغب في تغيير مكماستر.

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