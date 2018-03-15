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«الراجحي» للشباب: كونوا أقوياء بإيمانكم وتفكيركم وعملكم

«الراجحي» للشباب: كونوا أقوياء بإيمانكم وتفكيركم وعملكم
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تواصل – الرياض:

أكد الشيخ سليمان الراجحي ضرورة أن يتوافر لدى الشاب الطموح والقوة والأمانة؛ ليصبح محل عناية واهتمام من حوله.

ونصح الشيخ الراجحي الشباب، بأن يكونوا أقوياء بإيمانهم وتفكيرهم وعملهم، وأضاف “بإذن الله تلمسون أثرها في حياتكم وتقدمكم”.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ سليمان الراجحي على حسابه في “تويتر” قال فيها، “إذا توفرت القوة والأمانة في الشاب أصبح محل عناية واهتمام من حوله، فكن قوياً بإيمانك وتفكيرك وعملك، وبإذن الله تلمس أثرها في حياتك وتقدمك، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف”.

 

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