«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: القلب الميت لا يتألم بمعصية ولا يفرح بحسنة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

بالأسماء.. تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

بالأسماء.. تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: القلب الميت لا يتألم بمعصية ولا يفرح بحسنة

«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: القلب الميت لا يتألم بمعصية ولا يفرح بحسنة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة، اليوم، أن فلاح الإنسان وسعادته في التحكم في نفسه ومحاسبتها ومراقبتها في الأقوال والأفعال، فمَن حاسب نفسه وتحكم في أقواله وأفعاله ونظراته بما يحب الله ويرضى؛ فقد فاز فوزاً عظيماً، قال الله تعالى ” وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى “، وقال عز وجل: ” وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ “، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ” .
كما بيّن فضيلته: أنه يجب على المسلم أيضاً أن يحاسب نفسه ويجاهدها في الخطرات والواردات على القلب والوساوس، فإن تحكم المسلم في الواردات على قلبه ففرح بواردات الخير واطمأن لها ونفّذها أفلح وفاز، وإن طرد وساوس الشيطان واستعاذ بالله من وساوسه نجا وسلم من المنكرات والمعاصي، وإن غفل عن وساوسه وتقبلها أورده المحرمات قال الله تعالى: “وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ” .
وفي الخطبة الثانية ذكر فضيلته: أن القلب الحي هو الذي تسره حسنته وتسوؤه سيئته، والقلب الميت هو الذي لا يتألم بالمعصية ولا يحس بها، ولا يفرح بحسنة ولا طاعة، ولا يشعر بالعقوبات على الذنوب فتغره الصحة وإقبال الدنيا عليه وقد يظن النعم كرامة له، قال الله تعالى: “أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ “، وفي الحديث: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ” .
كما أكد فضيلته: أن أمراض القلوب كلها تمرض القلب وتميته بالكلية إذا لم يحاسب المرء نفسه، ومن الخير للمرء أن يحاسب نفسه في اليوم والليلة والجمعة والشهر والسنة ليعلم من حيث أتى ويتوب ويستدرك ما فرط منه عسى أن يحمد سعيه ويوفق لحسن الخاتمة.
واختتم فضيلته الخطبة بالدعاء: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خطيب المسجد الحرام: تلمَّسوا الخيرَ والبركة مع كبار السن

خطيب المسجد الحرام: تلمَّسوا الخيرَ والبركة مع كبار السن

هكذا تعامل رجل أمن مع طفل أثناء صلاة والده بالمسجد النبوي (فيديو)

هكذا تعامل رجل أمن مع طفل أثناء صلاة والده بالمسجد النبوي (فيديو)

مستشفى بدر بالمدينة ينقذ حياة مريضة بعد انفجار رحمها

مستشفى بدر بالمدينة ينقذ حياة مريضة بعد انفجار رحمها

حريق بمستشفى الصحة النفسية في المدينة

حريق بمستشفى الصحة النفسية في المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>