الغموض مستمر في قضية الطفلة «هيفاء» بإندونيسيا.. «الشعيبي»: لم نصل لنتائج

تواصل- الرياض:

أكد أسامة الشعيبي، سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، أن البحث لا يزال مستمراً في قضية الطفلة “هيفاء”، التي تقول والدتها إنها كانت متزوجة من مواطن سعودي يُدعى سلطان الحربي، من أهل المدينة المنورة، وتوفي في حادث سير، وقال: “نهدف للوصول إلى الحقيقة في ظل عدم وجود أوراق ثبوتية أو أدلة قطعية تثبت كلام الأم”.

وأضاف السفير الشعيبي، “الإجراءات لا تزال مستمرة في ملف الطفلة هيفاء، والوصول لمعلومات مؤكدة في مثل هذه القضية يحتاج إلى وقت للخروج بنتائج موثوقة.. الإجراءات مستمرة.. السفارة تبذل قصارى جهدها، بالتعاون مع الجهات المعنية في إندونيسيا للوصول إلى حقائق أكيدة”، بحسب “العربية”.

“الشعيبي” كان قد التقى مع والدة الطفلة هيفاء، وتدعى (منى) وهي إندونيسية، بعد أن ظهرت الطفلة في مقطع فيديو بمنطقة بونشاك، عندما تعرَّف عليها أحدُ العاملين السعوديين في المجال الخيري، وطالبت الطفلة بالتواصل مع أسرة والدها، والتي قالت أمها إنه لقي مصرعه في حادث مروري قبل 9 سنوات.

وتقوم السفارة في جاكرتا باستكمال إجراءات التدقيق والحصول على معلومات عن عائلة وليّ أمر الطفلة، وقدم السفير دعماً مالياً لها.