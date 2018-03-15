بلدية القطيف تطرح مشروع «جزيرة الأسماك» أمام المستثمرين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة القطيف بدء استقبال عروض المقاولين والشركات والمؤسسات الراغبة في دخول المزايدة العامة لتنفيذ مشروع تشغيل موقع جزيرة الأسماك.

وذكرت البلدية أن المشروع المطروح للمنافسة هو مشروع مزايدة تأجير موقع لإقامة وتشغيل وإدارة جزيرة الأسماك.

ودعت المقاولين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع إلى مراجعة إدارة المشتريات بمبنى البلدية الرئيسي، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة، وتقدم إدارة المشتريات كراسة الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المنافسة في هذه الخدمات، موضحةً أن آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 1439/08/21هـ.