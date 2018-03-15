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أمريكا.. انهيار جسر مشاة وزنه 950 طنًا فوق رؤوس المارة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

قُتل أربعة أشخاص على الأقل جراء انهيار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب أيضا بمحاصرة سيارات تحته.

الجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم تركيبه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن جاهزا للتشغيل بعد.

وقال مسؤول خدمة الإطفاء ديف داوني خلال مؤتمر صحافي “لقد حددنا ما يصل إلى أربعة ضحايا. لقد قتل أربعة أشخاص”.

وعملت فرق الانقاذ ليلا في موقع الكارثة. وقال موريس كيمب، نائب رئيس بلدية المنطقة إن عمليات البحث عن ناجين لم تتوقف.

وقال للصحافيين “إن منطقة ميامي-ديد والوكالات الشريكة تبذل جهودا حثيثة في عمليات البحث والإنقاذ من أجل تحديد عدد الضحايا وإنقاذ أكبر عدد ممكن”.

وقال مسؤول جهاز الإنقاذ من الحرائق في ميامي، ديد بول إستوبينان، إن ثماني سيارات حوصرت عندما انهار الجسر الإسمنتي البالغ وزنه 950 طن فجأة.

وقال مفتش الشرطة خوان كارلوس ليرا “كان أشبه بصوت انفجار. دوي كبير”. والجسر كان معلقا بأسلاك اتضح أنها تراخت. وأثناء عملية شد الأسلاك، انهار الجسر، بحسب ما كتبه السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو على تويتر. وتم تثبيت الجسر السبت الماضي استعداد لتشغيله المقرر في 2019.

وقالت ايزابيلا كاراسكو التي قالت إنها وصلت إلى مكان الكارثة بعد وقت قصير على وقوعها، لشبكة “سي.ان.ان” إن بعض السيارات سحقت بالكامل “وتناثرت كمية كبيرة من الركام في كل مكان”.

وقالت إنها شاهدت امرأة تخرج من سيارة “تعرضت لخدوش فحسب” وكذلك رجال الإنقاذ يحاولون انعاش شخص آخر في الشارع.

وقال سائق آخر مصدوم يدعى لينيل كولنز لـ “سي.ان.ان” إنه كان بصدد الالتفاف إلى اليمين عندما “انهار الجسر برمته”.

تحطم بالكامل

وأضاف كولنز “بعد أن انهار هذا الشيء برمته، أصبت بالذعر فخرجت من السيارة وهرعت مع عدد من الأشخاص إلى المكان وبدأنا بمساعدة الأشخاص الذين سحقت سياراتهم جزئيا والذين كان من السهل إنقاذهم” ، وقال أنه شاهد شاحنتين وقد “سحقتا بالكامل”.

وقالت جامعة فلوريدا الدولية في بيان “نشعر بالصدمة والحزن إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت على جسر جامعة فلوريدا الدولية-سويتواتر للمشاة” ، وأضافت “في هذا الوقت لا نزال نقوم بجهود الإنقاذ ونجمع المعلومات”.

وكانت الجامعة قد احتفلت مؤخرا بتركيب الجسر الذي يعبر فوق جزء خطير من الطريق السريع يقول الطلاب إنه شهد العديد من حوادث المرور.

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