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«العمل» تسمح للأجانب بـ «الاستقدام» وتأجير العمالة المنزلية

«العمل» تسمح للأجانب بـ «الاستقدام» وتأجير العمالة المنزلية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية؛ سعيًا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.

ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل كافة تفاصيلها، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.

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