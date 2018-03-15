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«التعليم»: «اختبار مركزي» لإحدى مواد المرحلة المتوسطة

«التعليم»: «اختبار مركزي» لإحدى مواد المرحلة المتوسطة
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تواصل- متابعات:

قال مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التعلیم عبد الكريم الجربوع إن الوزارة ستطبق خلال اختبارات الفصل الدراسي الثاني، الإطار العام لتجويد الاختبارات لتنفیذ اختبار مركزي في إحدى المواد الدراسیة.

وأوضح أن الاختبار سیتم تطبیقه على صفوف المرحلة المتوسطة، وفي جمیع إدارات التعلیم باستثناء إدارات التعلیم بالحد الجنوبي، مبیناً أن الھدف من الاختبار رفع مستوى تحصیل الطلاب والأداء التعلیمي من خلال العناية بشمول كامل وحدات وموضوعات المناھج الدراسیة المقررة.

وأضاف أن ھذا التنظیم يھدف لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة مثل الملخصات أو التقلیص من المقرر أو غیره، ومن خلال الاستفادة من بنك الأسئلة المتاح لإدارات التعلیم وفق المواصفات والمعايیر العلمیة في بناء أسئلة الاختبارات، يتم بعدھا دراسة ھذه المرحلة من التطبیق ومتابعة تطويره.

وأبان الجربوع أن الوزارة اعتمدت ھذا الفصل امتدادا لخطة التجويد في مختلف عملیات التقويم، ونقل اختبارات الجانب التحريري للمواد ذات الجانبین من الأسبوع الذي يسبق الاختبارات إلى أسبوعي الاختبارات التحريرية وضمن جدولھا، وذلك حرصاً على استمرار تكامل أيام الدراسة وتغطیة وحدات المناھج الدراسیة إلى نھاية أسابیع الدراسة المحددة في تعامیم التقويم الدراسي لكل عام.

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