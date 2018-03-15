5 خطوات لتحسين عمر بطارية هاتف غالاكسي إس 9

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

بالأسماء.. تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

بالأسماء.. تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

5 خطوات لتحسين عمر بطارية هاتف غالاكسي إس 9

5 خطوات لتحسين عمر بطارية هاتف غالاكسي إس 9
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سامسونغ عن هاتفيها غالاكسي إس 9 والنسخة بلس منه، حيث تم تصميمهما لتمكين المستهلكين من التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية الفريدة.

كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ، حيث تم تصميمها مع عدسات بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ومع الدخول قليلًا في لوحة الإعدادات الخاصة بهاتف غالاكسي إس 9 والاستفادة من بعض المزايا الأخرى، يمكنكم الحصول على عمر بطارية أفضل للهاتف.

5 نصائح وحيل لتحسين عمر البطارية لهاتف غالاكسي إس 9

تعطيل العرض دائماً
في الواقع إن شاشة العرض دائماً ملائمة للتحقق بسرعة من الوقت أو عرض الإخطارات، في حين تقوم سامسونغ بكل ما في وسعها للحد من كمية البطارية التي تستهلكها، حيث يمكنك تعطيل هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى قفل الشاشة والأمان ثم قم بتعطيل شاشة العرض دائماً.

دقة الشاشة
لدى سامسونغ 3 إعدادات مختلفة لدقة الشاشة، اثنان من هذه الإعدادات سوف توفر عمر البطارية، ولفعل ذلك اذهب إلى الإعدادات ثم قم باختيار العرض، بعدها توجه إلى دقة الشاشة ومن هنا يمكنك الاختيار بين:

FHD+ 2220×1080
HD+ 1480×729
ثم قم بالضغط على تطبيق.

التطبيقات
لدى غالاكسي إس 9 أدوات لمراقبة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتستخدم البطارية، حيث يمكنك استخدام أداة صيانة الأجهزة بعدة طرق مختلفة.

الطريقة الأولى التي يمكنك اتباعها، اتجه إلى الإعدادات ثم قم باختيار صيانة الجهاز بعدها قم بالنقر على تحسين، سيبحث الهاتف تلقائيًا عن التطبيقات التي يمكنه إغلاقها وإخلاء مساحة تخزينية إضافية.

الطريقة الثانية، في قسم صيانة الجهاز حدد البطارية في الزاوية السفلية اليسرى، وإذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وكنت تعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني، سيقترح قسم يسمى مراقبة قوة التطبيقات التي يمكنك وضعها في وضع السكون، مما يمنع التطبيقات من استخدام البطارية من خلال التشغيل في الخلفية حتى المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق.

وضع في اعتبارك أن وضع أي تطبيق قد يمنعه من تلقي تنبيه أو إشعار، لذلك إذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وتعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني ، فمن المستحسن إلغاء تحديد المربع بجوار جيميل والسماح بتشغيله في الخلفية، قم بالنقر على حفظ الطاقة بعد النظر إلى القائمة وإزالة أي تطبيقات لا تريد وضعها في وضع السكون.

وأخيراً، إذا قمت بالتمرير إلى الجزء السفلي من قسم البطارية، فسوف تجد خيارات لوضع قائمة بالتطبيقات في وضع السكون عندما تكون في الخلفية من خلال تحديد خيار التطبيقات دائمًا للنوم.

تقصير مهلة الشاشة
كلما زادت إضاءة الشاشة على أي هاتف، كلما زاد استهلاك البطارية، وفي محاولة لزيادة عمر البطارية، اضبط ميزة انقضاء الوقت على الشاشة على أقل إعداد لها، وذلك من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم العرض بعد ذلك أنقر على مهلة الشاشة واختر أقصر مدة.

سطوع الشاشة
الشاشة الأكثر سطوعاً تستهلك بطارية أكثر، فيجب عليك التقليل من سطوع الشاشة، وذلك عن طريق تعطيل السطوع التلقائي من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى الشاشة بعدها قم بتعيين السطوع التلقائي على إيقاف التشغيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جزار يقطع يد ابنه عقابا على مشاهدة مقاطع إباحية

جزار يقطع يد ابنه عقابا على مشاهدة مقاطع إباحية

شركة عالمية تستعد لإطلاق «هاتف غبي» لمهمة ذكية!

شركة عالمية تستعد لإطلاق «هاتف غبي» لمهمة ذكية!

أول هاتف في العالم مزود بكاميرا «سرية»

أول هاتف في العالم مزود بكاميرا «سرية»

بطارية توفر الطاقة لعدة سنوات دون الحاجة لمصدر خارجي

بطارية توفر الطاقة لعدة سنوات دون الحاجة لمصدر خارجي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>