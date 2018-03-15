«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

تواصل – الرياض:

شهد معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى ٧ رجب الموافق لـ ١٤ وحتى ٢٤ مارس ٢٠١٨، حضوراً كبيراً للأسر والعائلات، واعتبره “البعض” نزهة عائلية لهم ولأبنائهم، كما يعد فرصة للتعرف على الإصدارات الجديدة، وسط شكوى عامة من ارتفاع أسعار الكتب، حتى مع التخفيضات التي أعلنت عنها دور النشر المشاركة.

وطغى الجدال في معرض هذا العام حول كتب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومستوى إصداراتهم الثقافية، فيما رأى “البعض” أنها تناسب الجيل الجديد الذي يستخدم مواقع التواصل.

«تواصل» ترصد لكم أبرز فعاليات معرض الكتاب خلال التقرير التالي:

نزهة عائلية

ازداد عدد زوار معرض الكتاب اليوم الجمعة بالعائلات، وتنوعت الاهتمامات بين الكتب الدينية التي تصدرت الاهتمامات وحركة البيع، وكتب الأطفال، كذلك شهدت المطاعم والكافيهات إقبالاً كبيراً من الأسر والعائلات الذين يعتبرون المناسبة نزهة اجتماعية، ومن المتوقع ازدياد حركة الزوار للمعرض غداً السبت خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

جنون الأسعار

اشتكى كثيرون من ارتفاع أسعار الكتب خصوصاً الإصدارات الجديدة، وقال “البعض” إن التخفيضات التي يعلنها عدد من دور النشر غير حقيقية، فهم يرفعون السعر الأصلي، ثم يعلنون عن التخفيضات، وطالبوا بضرورة ضبط الأسعار وأن يكون لإدارة المعرض دوراً مهماً لحماية المستهلك.

ضجة مشاهير السوشيال

شهد معرض هذا العام ضجة حول إصدارات “مشاهير السوشيال ميديا”، ومضامينها ولغتها المفرطة في العامية، وانتقد البعض هذه الإصدارات وطالبوا بمنعها من المعرض، فيما دافع البعض الآخر عنها باعتبارها تخاطب جيل السوشيال ميديا، وهي تستخدم اللغة الطاغية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول خلف الخميسي، نائب مدير تحرير صحيفة “اليوم”، المستشار الإعلامي، وعضو هيئة الصحفيين السعوديين، “من المؤسف أن تفسح وزارة الثقافة والإعلام مثل هذه الكتب، ومن المؤلم أن تُمنع كُتب لأدباء ومفكرين، وتأخذ هذه الكتب حيّزاً في معرض الرياض الدولي للكتاب”.

وقال محمد البرجس: “حق كل شخص أن يُصْدِرَ كتاباً تافهاً”، ولكنه استدرك قائلا: “ليس من حق وزارة الثقافة أن تُجيزها وتلوث عقول المراهقين، لمجرد أن مؤلفيها مشاهير آخر زمن..!! ، قليلاً من الاحترام للكتاب يا سادة، وقال ساخراً، “الجميل في الموضوع أننا ولله الحمد أُمةٌ لا تقرأ”.

٣ كتب مجاناً.. حتى مكان إقامتك

أعلن هاني الغفيلي، المستشار والمشرف العام على البوابة والخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام، عن مبادرة كُبرى تقدمها الوزارة بعنوان “الثقافة للجميع”، وتتضمن الحصول على ٣ كتب مجاناً من بين قائمة تضم مئات العناوين، وإيصالها “دون مقابل” حتى مكان إقامتك!

ترشيحات وتفضيلات

ودعا أصحاب دور النشر والمؤلفين، ممن لهم إصدارات تباع في معرض الكتاب، بأسماء وصور أغلفة كتبهم ومؤلفاتهم، الزوارَ إلى اقتناء إصداراتهم، مقدمين إغراءات بتخفيضات كبيرة، وقدمت دور النشر قوائم بأهم إصداراتها ويتم توزيعها على الزوار، متضمنة أسعار الكتب.

الكتب المخالفة والممنوعة

من جانبه، كشفت الدكتور عبدالرحمن العاصم، المشرف على معرض الكتاب، حقيقة ما يتم تداوله عن الكتب المخالفة والممنوعة، وقال: إن قوائم الكتب في موقع المعرض للكتاب 2018 لا تعني بالضرورة وجودها على أرفف المعرض”.

وبيَّن “العاصم”، أن أغلب تلك العناوين مدخلة من قبل الناشرين أثناء طلب المشاركة في المعرض قبل فترة تصل إلى ستة أشهر من إقامة المعرض.

الاستبعاد فوراً

وأضاف “العاصم” أن الكتب تمر بلجنة رقابة للاطلاع على محتواها ومن ثم فسحها، وأشار إلى أن هذه القوائم تمثل الكتب المقدمة وليست المعروضة، ويجري تحديث بيانات الموقع بما يتوافق مع الكتب المعروضة فعلياً التي يتم تحديثها بشكل يومي.

وطالب المشرف العام على المعرض جميع الزوار بالتواصل مع إدارة المعرض للإبلاغ عن أي مخالفة لدراستها والنظر فيها، موضحاً أن الكتب التي تثبت مخالفتها يتم استبعادها فوراً وتطبق الإجراءات النظامية بحق دار النشر التي تعرضها.