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الأمن العام: ايقاف رجال أمن قاموا بتصوير حافلة نادي «الهلال»

الأمن العام: ايقاف رجال أمن قاموا بتصوير حافلة نادي «الهلال»
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تواصل – واس
أكد المتحدث الرسمي للأمن العام أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند مباشرته في إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية بما يتنافى وإجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية.
فقد بادرت الجهات المختصة بالأمن العام بتحديد هوية المسؤولين عن هذا التصرف، الذي يتنافى وأخلاقيات العمل الأمني والمسيء لجهود رجال الأمن الذين يعملون للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وإيقافهم ومباشرة التحقيق معهم وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم .

وكان مغردون تداولوا عدة صور لتوقيف رجال أمن لحافلة نادي الهلال على احدى الطرق،  والتعليق على محتوياتها الداخلية.

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