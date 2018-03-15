«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، حفر الباطن، الشرقية) و رياحاً سطحية مثيرة للأتربة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وتوقعت الأرصاد ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، بجانب ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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