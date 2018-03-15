5 طرق مهمة لتحسين عمر بطارية «سامسونج جالاكسي إس 9»

تواصل – وكالات:

بعد أن كشفت شركة سامسونج الكورية عن هاتفيها الجديد “جالاكسي إس 9″، و “إس 9 بلس”، تسابقت مواقع التقنية في إبراز مميزاتهما، والتي من أبرزها أحدث كاميرات مدمجة من سامسونج، بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

لكن ليست الكاميرا فقط، هي ما يميز هاتفي سامسونج الجديدين، فلوحة إعداداتهما تحوي العديد من الحيل لتحسين عمر البطارية.. إليكم بعضها:

أولاً: تعطيل العرض دائماً

في الواقع أن شاشة العرض دائماً ملائمة للتحقق بسرعة من الوقت أو عرض الإخطارات، في حين تقوم سامسونج بكل ما في وسعها للحد من كمية البطارية التي تستهلكها، حيث يمكنك تعطيل هذه الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى قفل الشاشة والأمان ثم قم بتعطيل شاشة العرض دائماً.

ثانياً: دقة الشاشة

لدى سامسونج 3 إعدادات مختلفة لدقة الشاشة، اثنان من هذه الإعدادات سوف توفر عمر البطارية، ولفعل ذلك اذهب إلى الإعدادات ثم قم باختيار العرض، بعدها توجه إلى دقة الشاشة ومن هنا يمكنك الاختيار بين:

FHD+ 2220×1080

HD+ 1480×729

ثم قم بالضغط على تطبيق.

ثالثاً: التطبيقات

لدى “جالاكسي إس 9” أدوات لمراقبة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتستخدم البطارية، حيث يمكنك استخدام أداة صيانة الأجهزة بعدة طرق مختلفة.

الطريقة الأولى التي يمكنك اتباعها، اتجه إلى الإعدادات ثم قم باختيار صيانة الجهاز بعدها قم بالنقر على تحسين، سيبحث الهاتف تلقائياً عن التطبيقات التي يمكنه إغلاقها وإخلاء مساحة تخزينية إضافية.

الطريقة الثانية، في قسم صيانة الجهاز حدد البطارية في الزاوية السفلية اليسرى، وإذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وكنت تعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني، سيقترح قسم يسمى مراقبة قوة التطبيقات التي يمكنك وضعها في وضع السكون؛ مما يمنع التطبيقات من استخدام البطارية من خلال التشغيل في الخلفية حتى المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق.

وضع في اعتبارك أن وضع أي تطبيق قد يمنعه من تلقي تنبيه أو إشعار؛ لذلك إذا وجدت أن جيميل موجود في هذه القائمة وتعتمد على الوصول السريع إلى بريدك الإلكتروني، فمن المستحسن إلغاء تحديد المربع بجوار جيميل والسماح بتشغيله في الخلفية، قم بالنقر على حفظ الطاقة بعد النظر إلى القائمة وإزالة أي تطبيقات لا تريد وضعها في وضع السكون.

وأخيراً، إذا قمت بالتمرير إلى الجزء السفلي من قسم البطارية، فسوف تجد خيارات لوضع قائمة بالتطبيقات في وضع السكون عندما تكون في الخلفية من خلال تحديد خيار التطبيقات دائماً للنوم.

رابعاً: تقصير مهلة الشاشة

كلما زادت إضاءة الشاشة على أي هاتف، كلما زاد استهلاك البطارية، وفي محاولة لزيادة عمر البطارية، اضبط ميزة انقضاء الوقت على الشاشة على أقل إعداد لها، وذلك من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم العرض بعد ذلك انقر على مهلة الشاشة واختر أقصر مدة.

خامساً: سطوع الشاشة

الشاشة الأكثر سطوعاً تستهلك بطارية أكثر، فيجب عليك التقليل من سطوع الشاشة، وذلك عن طريق تعطيل السطوع التلقائي من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم إلى الشاشة بعدها قم بتعيين السطوع التلقائي على إيقاف التشغيل.