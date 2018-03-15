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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في «نهم» من الحوثيين

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في «نهم» من الحوثيين
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تواصل – واس:

تمكن الجيش اليمني، أمس الخميس، من تحرير مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

ونقل موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش، عن مصادر ميدانية قولها إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية في جبهتي الميمنة والميسرة في مديرية نهم، حرر خلالها الجيش آخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ضمن جبل المنصاع، إضافةً إلى تحرير قرية عيدة، التابعة لمنطقة المجاوحة، في جبهة الميسرة.

وأشارت المصادر إلى أن معارك أخرى دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية في عدة مواقع في جبهة الميمنة، تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع الميليشيا.

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