تطورات قضية الطفل السوداني «مخترع الساعة» ضد مدرسته في أمريكا

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رفضت محكمة أمريكية دعوى رفعها والد الطفل الأمريكي من أصل سوداني أحمد محمد، الذي أثارت الساعة التي اخترعها جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، بعد أن اعتقدت الشرطة أنها قنبلة وقامت باعتقاله، ليتضح بعد ذلك أنها مجرد ساعة.

وكان والد الطفل قد رفع دعوى ضد مدرسة مقاطعة إيرفينغ ‏في تكساس، بادعاء أنها مارست تمييزاً عنصرياً ودينياً ضد الصبي، إلا أن القاضي سام ليندساي رفض الدعوى.

وألزم القاضي عائلة الطفل بتحمل تكاليف ‏القضية، في حكم يُعد نهائياً غير قابل للاستئناف، ولا يسمح برفع دعاوى ‏أخرى مبنية على نفس الادعاءات‎.‎

وكان الطفل السوداني قد تعرض للاعتقال عام 2015، بعد أن ظنّت معلمته أن ساعته التي اخترعها “قنبلة”، فأبلغت الشرطة، التي اعتقلته، كما منعته المدرسة من الحضور لمدة 3 أيام، إلا أن الطفل حظي بلقاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لاحقاً في البيت الأبيض.