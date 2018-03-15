قانوني يحذر: نشر أسماء الشركات المحتالة من صلاحيات القضاء فقط

تواصل – فريق التحرير:

حذر المحامي الحاصل على الدكتوراه في القانون، بدر الشويعر، جميع مستخدمي مواقع التواصل أو مواقع الإنترنت من التسرع والتشهير بأي شركة أو منشأة رأى أنه تعرض للاحتيال أو النصب منها، مؤكداً أن ذلك يعد تشهيراً قد يعرض مرتكبه إلى المساءلة القانونية ودفع التعويضات، في حالة رفع الشركات دعاوى قضائية بهذا الصدد.

وقال “الشويعر”، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الادعاء ونشر أسماء شركات بأنها نصبت عليك، قد يعرضك للمخالفة”.

وأضاف: “فالتشهير عقوبة تصدرها الجهة القضائية فقط، ولا يحق لأي شخص التشهير بالآخرين، وللمتضرر رفع دعوى جزائية والمطالبة بتعويض”.

تغريدة المحامي “الشويعر” جاءت تفاعلاً مع الوسم #اسم_شركة_نصبت_عليك، والمتداول منذ ساعات على “تويتر”، حيت تسابق مغردون في التشهير بشركات يرون أنها محتالة وتمارس النصب بأشكال مختلفة.