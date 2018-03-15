كيف علق «تقنيون» على هجمات إلكترونية استهدفت المملكة بقصد «التفجير»؟

تواصل – فريق التحرير:

علق مختصون تقنيون، على ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بشأن تعرض المملكة لهجمات إلكترونية بغرض القيام بعمليات تفجيرية في مؤسساتها.

وقال التقني والخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، عبر حسابه على “تويتر”: “هجوم استهدف شركة سعودية وكان هدفه التفجير والتدمير”.

وأضاف: “الهجوم خلفه دولة، وفشل بسبب خطأ برمجي من المهاجمين”، معتبراً أن “هذا التطور خطير جداً ويحتاج خطوات سريعة وجادة”.

من جانبها، كتبت الدكتورة موضي الجامع، المختصة في خوارزميات أمن المعلومات، على حسابها بـ”تويتر”: “يُعتقد أنها من أخطر الهجمات التي تعرضت لها السعودية، فليس الهدف حذف الملفات أو تشفيرها، وإنما التسبب في تفجيرات داخل المنشأة”.

وأضافت: “الهجمة يُعتقد أنها منظمة من قبل دولة معادية.. الحرب الإلكترونية واقع”.