المملكة تتقدم 13 مركزاً في مؤشر الدبلوماسية الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

حققت الدبلوماسية السعودية، إنجازاً كبيراً بتقدمها 13 مركزاً خلال العام الماضي.

وأوضح مؤشر الدبلوماسية الرقمية لـ2017، أن المملكة احتلت المرتبة الـ16، فيما كانت تحتل المرتبة الـ29 في 2016.

ويعكس هذا التقدم الاهتمام الرسمي بمخاطبة الآخر، والاستفادة من كافة المنصات والشبكات الممكنة؛ تماشياً مع منهج المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة.

وسبقت المملكة في ترتيبها الجديد، العديد من الدول الكبيرة، مثل: الدنمارك التي جاءت في المرتبة الـ18، والنمسا 19، وإيطاليا 21، والبرازيل 22، وأستراليا 23، وفنلندا 26.

فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة، تبعتها: بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والفاتيكان، وألمانيا، واليابان، وكندا.