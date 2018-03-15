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مسؤول إثيوبي: سد النهضة سيبدأ العمل جزئياً نهاية العام الجاري

مسؤول إثيوبي: سد النهضة سيبدأ العمل جزئياً نهاية العام الجاري
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تواصل – وكالات:

كشف مسؤول إثيوبي أن سد النهضة، على نهر النيل، سيبدأ العمل جزئياً لإنتاج الطاقة هذا العام.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الإثيوبية الدكتور دبرتسيون دبرميكائيل، إن وحدتين من وحدات سد النهضة ستبدآن في إنتاج الطاقة، نهاية العام الجاري.

وأضاف أن السد يحتوي على 16 وحدة يمكنها توليد 375 إلى 400 ميجاواط، مشيراً إلى أن اثنتين من هذه الوحدات ستبدآن التشغيل في إنتاج الطاقة في نهاية هذا العام، مؤكداً أن المدخلات اللازمة لتوليد الطاقة تسير بجودة وسرعة عالية.

وأشار دبرتسيون إلى أن الوحدات الباقية ستبدأ العمل وفقاً للخطة، وأنه على الرغم من أن وحدات التوليد تتماشى مع الخطة والنظام، إلا أن ملء الخزان يتم بالتشاور مع دول المصب، مؤكداً أن عملية بناء السد تسير على قدم وساق.

وتستضيف الخرطوم بداية الشهر المقبل اجتماعاً لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة.

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