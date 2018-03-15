«الإنذار المبكر» ينبّه: غبار يحجب الرؤية على الرياض والقصيم حتى مساء الغد

تواصل – فريق التحرير:

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر إلى تعرض منطقتي الرياض والقصيم إلى موجة من التقلبات الجوية، تستمر حتى منتصف ليل يوم غد الجمعة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم.

وأوضح الإنذار المبكر، عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة الجوية تبدأ على الرياض الساعة 20:20 من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 00:10 من مساء غدٍ الجمعة، وتشمل المجمعة – الأرطاوية – والأجزاء المجاورة لها.

أما في القصيم، فتبدأ الحالة الجوية الساعة 20:10 من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 00:10 بمشيئة الله، وتشمل المذنب، وعنيزة، والأجزاء المجاورة لها.