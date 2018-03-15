«صائد المخالفين».. مواطن يروي تجربته في رصد المخالفات المرورية والإبلاغ عنها

تواصل – الرياض:

تطوع مواطن يدعى حامد دخيل، لرصد المخالفات وضبط فوضى الشوارع وحوادث السيارات في المملكة، والتجاوزات التي تهدد المركبات هنا وهناك، حيث أخذ على نفسه عهداً أن يساهم في علاج هذه المشكلة.

وقام دخيل باستخدام جواله لتوثيق المخالفات المرورية، فلقب بـ”مرعب المخالفين” واليد اليمنى لرجال المرور عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، ليحقق رسالته وطن ما نهتم فيه ما نستحق نعيش فيه، إلا أن هذه الخدمة عرضته للانتقادات، فواجه ردود فعل متنوعة بعد توثيقه ورصده عشرات المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الغرامات في حقهم.

وكشف حامد دخيل عن مواجهته غضباً من المجتمع، وهجوماً شرساً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “كل شخص يجادلني في سبب رصدي للمخالفات، فوراً أكسب النقاش معه، لأنني أنشر الوعي، وأحمي المجتمع من المخالفين، الذي يشكلون خطراً على مرتادي الطرق”.

وتطرق إلى تجربته، وقال أنا أطرح المشكلة وأساهم في علاجها”، مشيراً إلى أنه يواجه يومياً تهديدات عبر “وسائل التواصل” لكنه مستمر في أداء واجبه الوطني، فالمملكة تعتبر من أخطر دول العالم في القيادة، بعد نسبة الحوادث المرتفعة التي يكون سببها الرئيسي، تجاهلنا الإبلاغ عن المخالفين.

وفي هذا السياق، أشار حامد إلى أن الجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغاته دورياً. ولفت إلى أنه يمتلك حقيبة من التطبيقات الخاصة بالبلاغات الحكومية ضد المخالفات التي يشاهدها يومياً، وذلك بالتعاون مع زوجته على توثيق المخالفات عن طريق كاميرا “القو برو”، والمايك، وفقاً لـ”العربية نت”.

وأوضح أن البداية كانت عبر الإبلاغ عن وقوف خاطئ في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وثق هذه المخالفة بتصوير السيارة، أو توعية صاحبها لعدم تكرارها.

وبين مرعب المخالفين أن أكثر المخالفات التي قام برصدها هي التجاوز الخاطئ، ونقل الأدوات الخطرة في الشاحنات بدون حماية لمرتادي الطريق، والوقوف على خطوط المشاة.