إصابة 3 عمال في انهيار خزان أرضي بجدة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة جدة، اليوم الخميس، حادث انهيار خزان أرضي أثناء عملية التسليح؛ نتج عنه ثلاث إصابات لعمالة كانت تعمل بالخزان أثناء وقوع الحادث.

وأشار المتحدثُ الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أبوزيد، إلى أن غرفة عمليات 997 تلقت بلاغاً عن الحادث مساء اليوم، وتم تحريك فرقتي إسعاف والقائد الميداني فهد الطياري للموقع.

وأضاف أبوزيد أن الانهيار حدث بخزان أرضي لمشروع سكني بحي التيسير بمحافظة جدة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل جميع الحالات إلى مستشفى شرق جدة العام.

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