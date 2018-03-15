المعلمي: الحوثيون سبب معاناة اليمنيين.. وإرهاب إيران يشمل الهجمات الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن بيان مجلس الأمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف المعلمي أن المملكة تعزز الجهود الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثيين هم من يسيطرون على مطار صنعاء مما يعيق الجهد الإنساني.

وتابع، أن أمريكا والمجتمع الدولي يدعمون جهود المملكة في اليمن، مؤكداً أن معاناة اليمنيين سببها اختطاف الحوثيين للدولة اليمنية.

وشدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة على أن هجمات إيران الإلكترونية جزء من الإرهاب الإيراني.

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