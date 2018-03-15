«شؤون الحرمين» تقرر إنشاء إدارات جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدداً من القرارات التي تضمنت إنشاء إدارات وتعديل مسميات بعض الوحدات الإدارية بالرئاسة؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة (2030).

وقد تقرر ما يلي :

– أولاً: إنشاء الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية وترتبط بها الإدارات التالية (الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، هيئة المسجد الحرام، إدارة التطويف، إدارة المصاحف وشؤون الكتب، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين).

– ثانياً: إنشاء الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود وترتبط بها الإدارات التالية (إدارة الأمن، إدارة السلامة، إدارة الحشود، وحدة الطوارئ).

– ثالثاً: إنشاء الإدارة العامة النسائية وترتبط بها الإدارات التالية (إدارة التوجيه والإرشاد النسائي، إدارة الشؤون النسائية لشؤون الخدمات، إدارة الهيئة والممرات وتنظيم المصليات النسائية، إدارة الأبواب النسائية، مكتبة الحرم المكي النسائية، إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية، إدارة الساحات والعربات النسائية، إدارة المتابعة النسائية، وحدة خدمة الزائرة الصغيرة).

– رابعاً: إنشاء الإدارة العامة للشؤون الخدمية وترتبط بها الإدارات التالية (إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، إدارة الساحات، إدارة الأبواب).

– خامساً: إنشاء الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وترتبط بها الإدارات التالية (النادي الاجتماعي، وحدة العمل التطوعي، وحدة ذوي القدرات الخاصة، وحدة خدمة الزائر الصغير).

– سادساً: إنشاء الإدارة العامة للمعارض وترتبط بها الإدارات التالية (معرض عمارة الحرمين الشريفين، معرض كسوة الكعبة المشرفة، معرض سقيا زمزم، معرض صفة العمرة، معرض الجنادرية، معرض أدوات غسيل الكعبة المشرفة، معارض الكتب، المعارض الخارجية).

وترتبط جميع هذه الإدارات بمعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، على أن تعقد هذه الإدارات اجتماعاً أسبوعياً.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه واعتماده اعتباراً من تاريخه

-سابعاً: إنشاء الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وترتبط بها الإدارات التالية (إدارة الشؤون المالية، إدارة المناقصات، إدارة المشتريات، إدارة المستودعات، إدارة الحركة، إدارة الاتصالات الإدارية، إدارة الميزانية).

-ثامناً: إنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية وترتبط بها الإدارات التالية (إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة التطوير الإداري، إدارة القياس وضبط الجودة، مكتب تحقيق الرؤية).

-تاسعاً: إنشاء الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية وترتبط بها الإدارات التالية (كلية الحرم المكي الشريف، معهد الحرم المكي الشريف، مكتبة الحرم المكي الشريف، مكتبة المسجد الحرام، الأكاديمية العامة للمسجد الحرام، إدارة الأمن الفكري، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، كرسي البحث العلمي، المكتبة الصوتية والمرئية، مركز المخطوطات).

-وترتبط جميع هذه الإدارات بمكتب معالي الرئيس العام، على أن تعقد هذه الإدارات اجتماعاً أسبوعياً.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه واعتماده اعتباراً من تاريخه.

كما أصدر معالي الرئيس العام قراراً بتعديل مسمى بعض الإدارات والوحدات وهي:

أولاً: تعديل مسمى إدارة الأنظمة والشؤون القانونية لتصبح (إدارة الشؤون القانونية) وترتبط هذه الإدارة بإدارة العامة للشؤون القانونية.

ثانياً: تعديل مسمى وحدة التخطيط الاستراتيجي لتصبح (إدارة التخطيط الاستراتيجي) وترتبط هذه الإدارة بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية.

تأتي هذه القرارات حرصاً من الرئاسة على تطوير منظومة الخدمات، ودعم الطاقات البشرية, وتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله-.