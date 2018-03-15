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أداء صلاة الميت على الأمير خالد بن عبدالله بن مساعد بمكة

أداء صلاة الميت على الأمير خالد بن عبدالله بن مساعد بمكة
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تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الأمير منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بعد صلاة العصر، اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، رحمه الله.

كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير جلوي بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير نايف بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن منصور.

تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته، وأسكنه فسيح جناته.

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