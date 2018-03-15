«التنمية الاجتماعية» توضح تفاصيل قضية «فتاة ينبع» المعنفة

تواصل – فريق التحرير:

وقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ميدانياً على حالة فتاة ينبع التي تم تداول قضيتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لعنف أسري.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله الصاعدي، أن فريق الحماية الاجتماعية بالمحافظة وقف على حالة الفتاة بهدف دراستها ومعالجة القضية، وتقديم الخدمات اللازمة لها.

وأضاف أنه اتضح للفريق أن الفتاة تعرضت للعنف قبل نحو 3 أشهر، وتم التعامل مع قضيتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية، مبيناً أن الفتاة أكدت عدم تعرضها في الوقت الحالي لأي شكل من أشكال العنف.

وأشار إلى أنه تم إخضاع الفتاة لكشف طبي بمستشفى ينبع العام، وتم التأكد من عدم تعرضها في الوقت الحالي لأي عنف، لافتاً إلى أنه تم أخذ تعهدات على أسرتها، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم لمعاملة الفتاة على النحو الأمثل.

يذكر أن مغردين تداولوا قضية فتاة ينبع المعنفة، ودشنوا وسماً على موقع :”تويتر” تحت اسم “نرمين المعنفة ينبع النخل”، تداولوا خلاله الكثير من المعلومات حول قضية الفتاة، لافتين إلى أنها من جنسية عربية وتدرس في المرحلة المتوسطة.