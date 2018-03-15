كاميرا مراقبة توثق عبث مجهولين بجدران المنازل في تبوك (فيديو)

تواصل – تبوك:

وثقت كاميرات مراقبة قيام عدد من الأشخاص بالعبث بجدران المنازل، وكتابة عبارات بذيئة وأخرى استفزازية جاء أبرزها “مبروك البويا الجديدة”.

ورصد موقع فيديو متداول بعض هذه الحالات لشخصين يترجلان في وقت متأخر من الليل وهما يقومان بكتابة العبارة الاستفزازية التي طالت منازل العديد من المواطنين، في أحد شوارع المنطقة.

وطالب عدد من المواطنين الجهات الأمنية بالتحقيق في الأمر، وسرعة القبض على الجناة ومحاسبتهم على ما بدر منهم، وتسبب في خسائر مادية للمواطنين؛ نظير إعادة طلاء جدران منازلهم مرة أخرى لإزالة هذه العبارات البذيئة.