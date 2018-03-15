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«منشآت» تطلق قاعدة بيانات لـ200 داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«منشآت» تطلق قاعدة بيانات لـ200 داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
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تواصل – واس:

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم الخميس، دليل الجهات والخدمات وهو قاعدة بيانات تضم أكثر من 200 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، ورواد الأعمال تحت تصنيفات وضعتها الهيئة بناءً على الخدمات التي تقدمها كل جهة.

وتهدف “منشآت” من توفيرها لدليل الجهات والخدمات إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لمقدمي الخدمات؛ مما يطور خدماتها ويفتح الفرص للمنشآت الصغيرة لخدمة بعضها البعض.

ويضم الدليل تصنيفاً للخدمات التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشتى المجالات، منها: الخدمات السحابية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والخدمات التقنية، إلى جانب الاستشارات الإدارية، والابتكار والإبداع، وجهات التمويل، إضافة إلى منصات العمل الحر.

ويعد دليل الجهات أحد الخدمات التي تقدمها “منشآت” في ظل سعيها إلى تمكين المنشآت من التطور والازدهار ورفع كفاءتها وصولاً لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

ووجهت “منشآت” الدعوة للجهات الداعمة التي ترغب بتقديم خدماتها إلى التسجيل بالدليل عبر الرابط: https://smea.gov.sa/ar/directory، كما دعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى زيارة الرابط ذاته للاطلاع على الخدمات المتاحة والاستفادة منها.

يذكر أن “منشآت” أعلنت مؤخراً عن استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية #يسرناها، الذي يشمل كل الشركات بجميع القطاعات على خدمات رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، تجديد السجل التجاري للشركات، اشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافةً إلى اشتراك البريد السعودي (العنوان الوطني)، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية على البوابة www.smerefund.sa.

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