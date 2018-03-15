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السماح لـ«ساب للتكافل» بإصدار وتجديد وثائق تأمين الحماية أو الادخار

السماح لـ«ساب للتكافل» بإصدار وتجديد وثائق تأمين الحماية أو الادخار
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تواصل – واس:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لشركة ساب للتكافل بقبول مكتتبين جُدد في تأمين حماية أو ادخار؛ وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد تأمين حماية و/أو ادخار ابتداءً من يوم الخميس 27 / 6 / 1439هـ الموافق 15 / 3 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة أن قرار السماح جاء بعد أن عالجت الشركة الملاحظات القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها في تطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة بما يضمن منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين والتزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وتدعو مؤسسة النقد جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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