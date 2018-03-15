حل مشكلة توقف حساب «سناب شات» بعد الخروج من تطبيق «سناب بلس»

تواصل – فريق التحرير:

شددت شركة “سناب شات” من إجراءاتها مؤخراً؛ إذ عمدت على إغلاق كافة الحسابات التي تستخدم تطبيق “سناب بلس” وبرامج الطرف الثالث الموازية للتطبيق الرسمي.

واشتكى مستخدمون من وقف حساباتهم بشكل مؤقت من جانب الشرطة رغم تقيدهم بتعليمات الشركة، وإلغاء برامج “سناب بلس” والطرف الثالث.

وفي هذا الصَّدد، قدَّم حساب “تقنية ومعلومات” المهتم بالشؤون التقنية على موقع “تويتر”، حل مشكلة توقف الحسابات وذلك عن طريق أربع خطوات.

الخطوات الأربع

1- تسجيل خروج من برنامج بلس EXIT.

2- عمل تغيير لكلمة المرور.

3- عمل نسيان لكل الأجهزة.

4- تسجيل دخول في برنامج سناب الرسمي.