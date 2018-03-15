صورة صادمة.. هذا ما يحدث لـ«كُليتك» عندما لا تشرب الماء

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نشر الدكتور بدر الغيثي، أخصائي أمراض الكُلى، صورة صادمة لكلية أحد المرضى، وقد تكوّنت بها مئات الحصوات التي تسببت في دمارها؛ الأمر الذي استدعى استئصالها فوراً.

وكتب “الغيثي” على حسابه بموقع “تويتر”: “يقول الله سبحانه (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)، إذا لم تشرب الماء بشكل كافٍ، فهذا ما سيحدث لكليتك”.

وأضاف: “كُتَل صلبة وترسبات من المعادن والأملاح الحمضية نتيجة ارتفاع تركيزها في سائل البول تتبلور وتشكل ما يُعرف بحصوة الكلى، وتظهر هنا متجمعة بشكل كبير لدرجة استئصال الكلى”.