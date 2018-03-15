خبراء تجميل: استبدِلوا «صبغات الشعر» بـ«الحناء» مثل قدماء شبه الجزيرة العربية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

الإسكان: تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

الإسكان: تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

خبراء تجميل: استبدِلوا «صبغات الشعر» بـ«الحناء» مثل قدماء شبه الجزيرة العربية

خبراء تجميل: استبدِلوا «صبغات الشعر» بـ«الحناء» مثل قدماء شبه الجزيرة العربية
0

 

 تواصل – فريق التحرير:

نصح خبراء تجميل باستخدام “الحناء” والتخلص من صبغات الشعر؛ نظراً لفوائدها العديدة التي جعلت أهالي شبه الجزيرة العربية قديماً يستخدمونها، والمصريين القدماء (الفراعنة).

وقالت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، في تقريرٍ لها اليوم الخميس: إنه “بنفس الطريقة التي يتجنب بها بعض المستهلكين تناول الأطعمة المصنعة لصالح الأغذية الطازجة الصحية، فهم يتطلعون إلى منتجات التجميل الأقل ضرراً على أنفسهم والبيئة”.

وأكدت الصحيفة أن الطلب على مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيماوية قوية، جعل الناس أكثر إقبالاً على الحناء التي أصبحت بديلاً راقياً بل وجعل صالونات التجميل خارج حدودها التقليدية.

واعتبرت أن الحناء خيار جيد للناس المشغولين لأنه سيتم استخدامها عند الحاجة إلى تغطية نمو الشعر الجديد، ولا تتطلب أي شيء بعد ذلك سوى غسل الشعر بالشامبو العادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحناء أيضاً مفيدة في تغذية فروة الرأس؛ ما يعطي الشعر لمعاناً طبيعياً، لا سيما إذا أضيف لها زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الشعر؛ مما يترك إحساساً منعشاً على فروة الرأس.

وبشأن طريقة استعمالها، ذكرت أنه يتم وضع عجينة الحناء المخلوطة بزيت الشاي على الشعر، ثم يأتي دور البخار بتعريض الشعر لمدة 30 دقيقة مما يساعد على توسيع بصيلات الشعر لكي يتم امتصاص الحناء بشكل أكبر بحيث يصعب إزالتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 أغذية تهدد شعرك بالشيب المبكر

4 أغذية تهدد شعرك بالشيب المبكر

طرق ناجحة لتحفيز نمو شعر الرضيع

طرق ناجحة لتحفيز نمو شعر الرضيع

طرق طبيعية تُحفز نمو الشعر

طرق طبيعية تُحفز نمو الشعر

فوائد مذهلة يمنحها «المانجو» للجسم والشعر

فوائد مذهلة يمنحها «المانجو» للجسم والشعر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>