خبراء تجميل: استبدِلوا «صبغات الشعر» بـ«الحناء» مثل قدماء شبه الجزيرة العربية

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نصح خبراء تجميل باستخدام “الحناء” والتخلص من صبغات الشعر؛ نظراً لفوائدها العديدة التي جعلت أهالي شبه الجزيرة العربية قديماً يستخدمونها، والمصريين القدماء (الفراعنة).

وقالت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، في تقريرٍ لها اليوم الخميس: إنه “بنفس الطريقة التي يتجنب بها بعض المستهلكين تناول الأطعمة المصنعة لصالح الأغذية الطازجة الصحية، فهم يتطلعون إلى منتجات التجميل الأقل ضرراً على أنفسهم والبيئة”.

وأكدت الصحيفة أن الطلب على مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيماوية قوية، جعل الناس أكثر إقبالاً على الحناء التي أصبحت بديلاً راقياً بل وجعل صالونات التجميل خارج حدودها التقليدية.

واعتبرت أن الحناء خيار جيد للناس المشغولين لأنه سيتم استخدامها عند الحاجة إلى تغطية نمو الشعر الجديد، ولا تتطلب أي شيء بعد ذلك سوى غسل الشعر بالشامبو العادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحناء أيضاً مفيدة في تغذية فروة الرأس؛ ما يعطي الشعر لمعاناً طبيعياً، لا سيما إذا أضيف لها زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الشعر؛ مما يترك إحساساً منعشاً على فروة الرأس.

وبشأن طريقة استعمالها، ذكرت أنه يتم وضع عجينة الحناء المخلوطة بزيت الشاي على الشعر، ثم يأتي دور البخار بتعريض الشعر لمدة 30 دقيقة مما يساعد على توسيع بصيلات الشعر لكي يتم امتصاص الحناء بشكل أكبر بحيث يصعب إزالتها.