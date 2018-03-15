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مترو جدة: المشروع يُطرح للقطاع الخاص قريباً

مترو جدة: المشروع يُطرح للقطاع الخاص قريباً
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تواصل – جدة:

أكدت شركة مترو جدة قرب اعتماد الميزانيات الخاصة بمشروع المترو ليتم طرح المشروع عقب ذلك للقطاع الخاص، موضحة أن البداية ستكون بتنفيذ مشروع جسر أبحر.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس بلدي جدة أمس الأربعاء مع الأمين العام للمحافظة هاني أبو رأس، في مقر الشركة.

وتوقع الاجتماع أن يكتمل مشروع النقل العام بجدة في نهاية عام 2022، وأن يتم التشغيل النهائي للمشروع في عام 2025.

ويتضمن المخطط الشامل للنقل العام بمحافظة جدة تنفيذ جسر أبحر المعلق، وشبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط للنقل البحري، وخط عربات الكورنيش.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر مارس 2013 على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 45 مليار ريال.

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