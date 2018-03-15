إطلاق مبادرة «تيسير» لإيصال الكهرباء للمنشآت خلال 9 أيام

تواصل – واس:

انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وبالتنسيق مع لجنة “تيسير” لإجراءات عمل أسهل وأداء أفضل، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت التجارية خلال تسعة أيام فقط عبر التسجيل بموقع بلدي “BALADY.GOV.SA”، وذلك للمنشآت التي تحتاج إلى أحمال كهربائية لا تزيد عن (166) كيلو فولت أمبير، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن خطط الشركة لتسريع وتسهيل إجراءات طلب الخدمة الكهربائية للمشتركين من جميع الفئات.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بـ “السعودية للكهرباء” المهندس منصور بن عبدالرحمن القحطاني، أن المشتركين الذين يرغبون في إيصال الخدمة الكهربائية لمنشآتهم التجارية يمكنهم اختصار الكثير من الوقت والإجراءات عبر خطوتين فقط: الأولى تتمثل في قيام المشترك بإشعار الشركة ببدء البناء عبر موقع “بلدي”، لكي يقوم المختصون على الفور بتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية المسبقة خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام، ثم تأتي الخطوة الثانية بتسديد المشترك الرسوم المطلوبة للخدمة، والإشعار بانتهاء أعمال التشطيبات للمنشأة من خلال نفس الموقع، لتُباشر الشركة في تركيب العدادات وتشغيل الخدمة الكهربائية خلال يومين عمل فقط.

وأفاد القحطاني أن المبادرة الجديدة، التي تم العمل عليها من قبل فريق متخصص باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص “تيسير”، تهدف لدعم الأنشطة والأعمال التجارية المختلفة، خاصة وأنه يتم استغلال فترة إنشاء وتشطيب المنشأة في تنفيذ التمديدات الخارجية (التمديد المسبق)، بينما يتم خلال يومين فقط تركيب العدادات وإيصال الخدمة الكهربائية بشكل كامل للمنشأة بعد الإشعار بانتهاء تنفيذ أعمال التشطيبات وسداد الرسوم.

ولفت القحطاني إلى أن مبادرة “تيسير” تأتي كجزء من خطة “السعودية للكهرباء” لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، في ظل النقلة النوعية التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية في مجال التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية، والمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي.

وأكدت الشركة أن عملية تطوير خدمات المشتركين والتحول الرقمي حقق طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة، وسرعة التعامل معها من قبل المختصين، بالإضافة إلى مستوى أعلى من رضا المشتركين خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أن تحويل جميع الخدمات الكهربائية إلى خدمات الكترونية ساهم في مزيد من المتابعة والإنجاز واختصار الوقت والجهد للمشتركين.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” لديها باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وذلك توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ خدمة “صديق الكهرباء” على تطبيق واتساب (0533991100)، وتويتر (@ALKAHRABAFRIEND)، وحساب العناية بالمشتركين بموقع تويتر (@ALKAHRABACARE)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال بالمملكة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (SE.COM.SA)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.