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الإسكان: تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين
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تواصل- واس:

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثالثة من برنامج “سكني” لعام 2018م، بإجمالي يصل إلى 21727 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الحالي والبالغة 300 ألف، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الثلاثة الأولى 42241 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6296 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بواقع 232 وحدة ، ومكة المكرمة 5401، المنطقة الشرقية 663 وحدة.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، المدينة المنورة بـ 706، القصيم بـ 724، المنطقة الشرقية بـ 1014، عسير بـ 609، تبوك بـ 299، حائل بـ 308، الحدود الشمالية بـ 234، جازان بـ 169، نجران بـ 311، الباحة بـ 163، الجوف بـ 228. إضافة الى توزيع الأراضي والبالغ عددها 5347 قطعة أرض موزعة على، مكة المكرمة 414، المدينة المنورة 2000، جازان 2299، حائل 80، الحدود الشمالية 554.

كما اشتملت الدفعة على عدد من الوحدات الجاهزة البالغة 1784، في مناطق الرياض 787، القصيم 136، المنطقة الشرقية 93، جازان 768، إضافة إلى 5347 أرض مطورة تتوزع في خمس مناطق هي المدينة المنورة بواقع 2000 أرض، وجازان 2299، والحدود الشمالية 554، ومكة المكرمة 414، وحائل 80 أرضاً، جميعها تقدم بشكل مجاني للمستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي استمرار برنامج “سكني” في توفير المزيد من الخيارات السكنية للمستفيدين من الدعم، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من المنتجات بشكل شهري، إذ بلغت نسبة الزيادة في هذه الدفعة مقارنة بسابقتها 2.3%.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تخصيص هذه الدفعة هناك 13 معرضاً للحجز والمعاينة في عدد من مناطق المملكة، تهدف الوزارة من خلالها إلى تقديم مختلف الخيارات أمام المستفيدين من الدعم السكني، حيث تشهد تلك المعارض اقبالاً من المستفيدين لحجز الوحدات السكنية التي تتنوع بين وحدات تحت الإنشاء من نوع (فلل، وتاون هاوس، وشقق) أو وحدات سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم تلك المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.

وأكّد البطي استمرار الوزارة في توفير الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين مع الأخذ بالاعتبار المدن ذات الكثافة العالية، والاحتياج الأكثر، حيث تم في هذه الدفعة تقديم خيارات سكنية لسكان مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، مؤكدًا في السياق ذاته استمرار فتح معارض الحجز والمعاينة للمستفيدين في عدد من المناطق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اكتمال حجوزات عدد من المعارض السابقة لتتجاوز نسبة الحجوزات 70% للوحدات السكنية الجاهزة، و47% للوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة).

من جهته، أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي عن إطلاق منتج “البناء الذاتي”، وتحديث عقد الدعم السكني إلى “العقد الثلاثي”، وذلك في إطار تنويع خيارات التمويل بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتأكيداً على حرص الصندوق على تلبية رغبات المستفيدين.

وأكّد حرص الصندوق على تسهيل اجراءات حصول المستفيدين على التمويل المناسب، وتقديم الخيارات التمويلية المناسبة لاحتياجاتهم وامكاناتهم المادية، موضحاً أنه سيتم تفعيل منتج “البناء الذاتي” من خلال البنوك والجهات التمويلية بمبلغ 500 ألف ريال على شكل دفعات يتم صرفها للمستفيد حسب مراحل إنجاز البناء، مع دعم الصندوق لأرباح القرض وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد.

وأشار إلى أن “العقد الثلاثي” سيكون بتواجد ثلاثة أطراف في عقد الدعم السكني (الصندوق العقاري، المستفيد، الجهة التمويلية)، ويعد بمثابة تأكيد على التزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع المستفيد.

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