«الدفاع المدني»: 85 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه «سريعاً»

الإسكان: تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

الإسكان: تخصيص 21 ألف منتج سكني وتمويلي للمواطنين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لموسم «الغبار والأتربة» في المملكة

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

الرياض.. أبناء يحضرون زواج «والديهم» بعد معاناة 5 سنوات

«الدفاع المدني»: 85 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام

«الدفاع المدني»: 85 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام
0

تواصل – الرياض:

كشف مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني، عن تنفيذ 85,751 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام 1438، حيث قدرت عدد الوفيات 809، فيما بلغت عدد الإصابات 3070، وقدرت الخسائر بـ74,907,468 ريالا.

وأشار الحسيني، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الإحصائيات تشير إلى نقص في العمليات لعام 1438 بنسبة 5% مقارنة بعام 1437 ونقص في أعداد الوفيات بنسبة 15% والإصابات بنسبة 5% والخسائر المادية بنسبة 30%.

وفي المؤتمر الصحفي، لإنجازات مديرية الدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، الذي عقدته المديرية يوم أمس، لفت الحسيني إلى أن عدد عمليات الدفاع المدني من إنقاذ وإطفاء وإسعاف لعام 1437، مثلت 90,577 عملية، فيما بلغت الوفيات 953 والإصابات 3235 إصابة، وقدرت الخسائر المادية بـ106,955,468 ريالاً، حيث نقصت الخسائر مقارنة بعام 1438 32,048,000 ريال.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنها تسعى لنقل كافة التجارب التي لقيت نجاحا في قطاع التجارة والفندقة إلى المنازل السكنية الجديدة، مبينة أن غالبية أسباب الحرائق التي تشهدها مناطق المملكة تتمثل غالبا في السلع والأدوات المقلدة، مؤكداً أن إدارة الدفاع المدني تتعامل مع الحوادث في الثواني الذهبية.

وأبان اللواء الحسيني، أن معايير انتقال الدفاع المدني لمواقع الحرائق في المدن تقدر بـ5-6 دقائق تقريبا، بينما تقدر خارج المدن بـ15 دقيقة، مطالبا كافة المواطنين بالاستفادة من أجهزة كشف الحرائق، كونها تمثل جدار حماية لهم من مخاطر الحريق التي يمكن أن يتفادوها بتلك الأجهزة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني جدة» يسيطر على حريق بجامعة الملك عبدالعزيز.. ولا إصابات

«مدني جدة» يسيطر على حريق بجامعة الملك عبدالعزيز.. ولا إصابات

اختناق اثنين أثناء تنظيف خزان منزلي بالطائف.. و«المدني» يتدخل

اختناق اثنين أثناء تنظيف خزان منزلي بالطائف.. و«المدني» يتدخل

احتراق أشجار بمساحة 240 ألف م٢ في أبها

احتراق أشجار بمساحة 240 ألف م٢ في أبها

بالصور.. «مدني عفيف» ينقذ طفلاً علق فوق أحد الجبال

بالصور.. «مدني عفيف» ينقذ طفلاً علق فوق أحد الجبال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>