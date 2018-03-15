«الدفاع المدني»: 85 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام

تواصل – الرياض:

كشف مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني، عن تنفيذ 85,751 ألف عملية إنقاذ وإطفاء وإسعاف خلال عام 1438، حيث قدرت عدد الوفيات 809، فيما بلغت عدد الإصابات 3070، وقدرت الخسائر بـ74,907,468 ريالا.

وأشار الحسيني، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الإحصائيات تشير إلى نقص في العمليات لعام 1438 بنسبة 5% مقارنة بعام 1437 ونقص في أعداد الوفيات بنسبة 15% والإصابات بنسبة 5% والخسائر المادية بنسبة 30%.

وفي المؤتمر الصحفي، لإنجازات مديرية الدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، الذي عقدته المديرية يوم أمس، لفت الحسيني إلى أن عدد عمليات الدفاع المدني من إنقاذ وإطفاء وإسعاف لعام 1437، مثلت 90,577 عملية، فيما بلغت الوفيات 953 والإصابات 3235 إصابة، وقدرت الخسائر المادية بـ106,955,468 ريالاً، حيث نقصت الخسائر مقارنة بعام 1438 32,048,000 ريال.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنها تسعى لنقل كافة التجارب التي لقيت نجاحا في قطاع التجارة والفندقة إلى المنازل السكنية الجديدة، مبينة أن غالبية أسباب الحرائق التي تشهدها مناطق المملكة تتمثل غالبا في السلع والأدوات المقلدة، مؤكداً أن إدارة الدفاع المدني تتعامل مع الحوادث في الثواني الذهبية.

وأبان اللواء الحسيني، أن معايير انتقال الدفاع المدني لمواقع الحرائق في المدن تقدر بـ5-6 دقائق تقريبا، بينما تقدر خارج المدن بـ15 دقيقة، مطالبا كافة المواطنين بالاستفادة من أجهزة كشف الحرائق، كونها تمثل جدار حماية لهم من مخاطر الحريق التي يمكن أن يتفادوها بتلك الأجهزة.