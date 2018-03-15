«الحج» و «التعليم» يتعاونان لتوسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج

تواصل – واس:

عكفت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على توسيع تجربة حاضنات أطفال الحجاج التي تم تطبيقها في موسم حج العام الماضي 1438هـ، لحجاج الداخل لتشهد في هذا العام 1439هـ، تطبيقها عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في إطار تنظيمها وتطويرها والرقي بأدائها وتحقيق رسالتها وأهدافها تعزيزاً لخدمة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء الذي عقده معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, مع مدير عام التعليم بمنطقه مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي اليوم، مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وإدارة التعليم للاستفادة من الكوادر التعليمية والطلابية في أعمال الحج والعمرة، منها الإسهام في إنجاح تجربة حاضنات أطفال الحجاج وما تحققه من إيجابيات, إضافة لتشكيل فريق عمل بين الجانبين لدراسة التفاصيل اللازمة والإطار القانوني في هذا السياق.

ونوه معالي نائب وزير الحج والعمرة بهذا النوع من التعاون مع إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، لكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام والعناية بهم، حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم في راحة واستقرار، مؤكداً أهميه هذه المبادرات لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية توفيراً للخدمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر والزائر.

وثمنً مدير عام التعليم هذه الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين الذين يصطحبون أطفالهم للأماكن المقدسة، كمؤسسات تربوية آمنه ترعى أطفالهم وتقيهم مخاطر الازدحام ، والضياع والعدوى وتسهم في توفير جهود رجال الأمن وتيسير أعمال الحج والعمرة, داعياً إلى أهمية مشاركة منسوبي التعليم في برنامج وزارة الحج والعمرة التطوعي “كن عونا” لتعزيز الجانب التطوعي لمنسوبيها خدمة لضيوف بيت الله الحرام مع العمل على كيفية دراسة خدمة الإشراف والمتابعة في حج هذا العام ١٤٣٩هـ.