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إلزام المؤسسات الصحية بحفظ ملف المريض حتى بعد وفاته

إلزام المؤسسات الصحية بحفظ ملف المريض حتى بعد وفاته
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تواصل- وكالات:

ألزمت وزارة الصحة، المؤسسات الصحية الخاصة بالاحتفاظ بملفات المرضى لمدة 10 سنوات، متضمنة آخر زيارة للمريض.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند إتلاف الملفات بعد مضي 10 سنوات يُحتفظ بملخص عن الحالة المرضية للرجوع إليه عند الحاجة، وفي حالة الوفاة يحتفظ بملفات الوفيات بالمستشفى طول مدة عمل المستشفى، مع توفير دفاتر الوصفات الطبية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو اللجان التفتيشية.

وبينت ضرورة توفير ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى مع توفير الكوادر المؤهلة للقيام بتنظيم وحفظ الملفات الطبية في المكان المناسب، بحسب “اليوم”.

وشدد نظام المؤسسات الصحية الخاصة من وزارة الصحة، على نسخة منها على ضرورة توفير المعلومات اللازمة في السجل الطبي بعد فتح الملف للمريض مجاناً على أن يكون شاملاً، وحددت الوزارة 15 شرطاً يجب توافرها في الملف الطبي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

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